AA 04.03.2026 17:14

İran'ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı

İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İran'ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı
[Tel Aviv | Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran tarafından gerçekleştirilen misillemenin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, İç Cephe Komutanlığının, halka sığınaklara girmesi yönünde uyarılar yaptığı belirtildi.

İsrail basını, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Tel Aviv ve pek çok kentte sirenlerin çaldığını aktardı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana Hizbullah ile İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.

