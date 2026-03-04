Açık 9.5ºC Ankara
AA 04.03.2026 16:17

Sri Lanka, İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı

Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etti.

Sri Lanka, İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı
[Fotograf: AA]

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemideki 78 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi. Öte yandan gemideki en az 101 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığı doğrulandı.

Geminin, ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğramış olma ihtimali tartışılıyor. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

OKUMA LİSTESİ