AA 04.03.2026 14:54

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle Orta Doğu’da 21 bin uçuş iptal edildi

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların ardından Tahran’ın da İsrail ve bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sonucu Orta Doğu'da şu ana kadar 21 binden fazla uçuş iptali yaşandığı duyuruldu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle Orta Doğu’da 21 bin uçuş iptal edildi

ABD ve ﻿İsrail﻿'in İran'a saldırılarının ardından Körfez bölgesindeki bazı hava yolları, uçuşların askıya alındığını ya da iptal edildiğini açıkladı.

Hava yolu şirketleri ve Flight Radar verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması ve bunun ardından gelen misillemelerle birlikte bazı hava yollarına ait uçuşlar, dünya genelinde aksamaya devam ediyor.

Çatışmaların etkilediği Katar, BAE, Umman gibi çok sayıda bölge ülkesinde hava trafiği durma noktasına geldi.

Katar Hava Yolları, ülkenin hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Hava Yolları da hava sahası kapalı olduğundan dolayı Dubai’den tüm planlı uçuşlarını askıya aldı.

Şirket, yalnızca 3-4 Mart’ta sınırlı sayıda mahsur kalan yolcuları geri getirme ve kargo uçuşlarını gerçekleştirdi.

Umman Hava Yolları da cuma gününe kadar uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Körfez bölgesindeki 7 ana havalimanında şu ana kadar 21 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

