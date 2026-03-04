Az Bulutlu 10.5ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 14:34

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor

İşgalci İsrail, İran’a yönelik saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa ile işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni ramazan ayı olmasına rağmen 5 gündür kapalı tutmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor

İsrail ile ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal gerekçesiyle, Filistin topraklarındaki Müslümanların en önemli kutsal mekanları hedef alınıyor.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, olağanüstü hal bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı kapatmaya ve ibadet edenlerin avlusunda bulunmasını engellemeye devam ediyor; bu sırada Aksa'nın çevresinde ve Eski Şehir giriş kapılarında yoğun bir şekilde askeri güç konuşlandırmış durumda." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin "cumartesi sabahı Mescid-i Aksa’yı kapattığı, ibadet edenleri buradan çıkmaya zorladığı ve güvenlik durumu gerekçesiyle akşam ve teravih namazlarının kılınmasını engellediği" belirtildi.

Vakıflar Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İsrail yetkililerinin El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni beşinci gün üst üste kapalı tutmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

