Az Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.03.2026 15:18

Akif Çağatay Kılıç: Türkiye tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Akif Çağatay Kılıç: Türkiye tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecek
[Fotograf: AA]

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat tehdidi tespit edildiğini, söz konusu tehdidin, gerekli hava savunma tedbirlerinin zamanında devreye alınması ve müttefik unsurlarla yürütülen koordinasyon neticesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi
MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi

Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Bölgesel gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte, ulusal güvenliğimizi ilgilendiren her türlü gelişmeye karşı gerekli önlemler alınmaktadır. Bölgede artan gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla tüm tarafları uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edecektir."

ETİKETLER
İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:20
Sri Lanka, İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı
16:15
Rekabet Kurulu, iki firmaya yönelik soruşturmayı sonlandırdı
16:17
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemesi Meclis'te
16:07
Bakan Fidan, İran’a yönelik saldırıları TBMM’de anlatacak
16:01
İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı misillemesinin ardından İsrail’de sirenler çaldı
15:27
İran devlet televizyonu: İsrail’e yeni füze saldırı dalgası başlatıldı
"Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı
"Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ