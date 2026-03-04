SICAK
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
04.03.2026 16:04
, 04.03.2026 16:07
SON GÜNCELLEME
04.03.2026 16:07
Bakan Fidan, İran’a yönelik saldırıları TBMM’de anlatacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Salı günü TBMM’ye İran’a yönelik saldırılar ve İran’dan ateşlenerek imha edilen mühimmatla ilgili detaylı bilgi verecek.
MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Hakan Fidan
İran
TBMM
