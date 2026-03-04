Az Bulutlu 10.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 04.03.2026 16:04

Bakan Fidan, İran’a yönelik saldırıları TBMM’de anlatacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Salı günü TBMM’ye İran’a yönelik saldırılar ve İran’dan ateşlenerek imha edilen mühimmatla ilgili detaylı bilgi verecek.

Bakan Fidan, İran’a yönelik saldırıları TBMM’de anlatacak

MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi
MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti

Ayrıntılar geliyor...

Hakan Fidan İran TBMM
