Açık 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.03.2026 16:04

Bakan Fidan, salı günü TBMM'yi bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Salı günü TBMM’ye İran’a yönelik saldırılar ve İran’dan ateşlenerek imha edilen mühimmatla ilgili detaylı bilgi verecek.

Bakan Fidan, salı günü TBMM'yi bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İran'dan ateşlenen, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye yönüne gelen balistik mühimmatla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ve tehdidin engellendiğini belirtti.

MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi
MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi

Yaşanan olayın ciddiyetine dikkati çeken Zengin, bu durumun Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada ülkenin bir "karanlığa çekilmek" istendiğini göstermesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Zengin, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız haftaya salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisine konuya dair detaylı bilgi verecek. O gün zaten gruplarımızın da konuşma imkanı olacak. Burada biz kendisine merak ettiğimiz şeyleri soracağız. Sayın Bakan aynı zamanda Türkiye kamuoyunun merak ettiği konuları da TBMM'de daha detaylı şekilde açıklayacak."

ETİKETLER
Hakan Fidan İran TBMM
Sıradaki Haber
Madrid'de 'Belirsizliği Yönetmek, Dönüşümü Yönlendirmek: Dönüm Noktasında NATO' paneli düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
UAEA: Son uydu görüntülerine göre İran'da nükleer malzeme içeren tesislerde hasar görülmedi
17:47
Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 481 kişi öldü
17:42
"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" ile 500 bin çocuk "sağlık elçisi" oldu
17:38
Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle Bağdat’a nota verdi
17:27
California Valisi Newsom, ABD'nin İsrail'e askeri desteğini sorguladı
17:25
İspanya, Trump'ın tehditleri karşısında dayanışma göstermeyen Almanya'ya tepkisini iletti
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ