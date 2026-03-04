Bakan Fidan, salı günü TBMM'yi bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İran'dan ateşlenen, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye yönüne gelen balistik mühimmatla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ve tehdidin engellendiğini belirtti.

Yaşanan olayın ciddiyetine dikkati çeken Zengin, bu durumun Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada ülkenin bir "karanlığa çekilmek" istendiğini göstermesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Zengin, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız haftaya salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisine konuya dair detaylı bilgi verecek. O gün zaten gruplarımızın da konuşma imkanı olacak. Burada biz kendisine merak ettiğimiz şeyleri soracağız. Sayın Bakan aynı zamanda Türkiye kamuoyunun merak ettiği konuları da TBMM'de daha detaylı şekilde açıklayacak."