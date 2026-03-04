Az Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2026 14:32

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 117'ye yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 117'ye ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 117'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 1 Filistinlinin cenazesi ile 3 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 633 kişinin öldürüldüğü, 1703 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 117'ye, yaralı sayısının 171 bin 801'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İran: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 867’ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Burhanettin Duran: Ülkemizin güvenliği için her adım tereddütsüz atılacak
14:43
MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi
14:40
İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor
14:43
İran: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 867’ye yükseldi
14:12
Hakan Çakır cinayeti davasında 3 sanık için müebbet hapis istemi
14:30
Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi Türk kadını olacak
Gaziantep'te "Mukaddes Emanetler Sergisi"ne yoğun ilgi
Gaziantep'te "Mukaddes Emanetler Sergisi"ne yoğun ilgi
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ