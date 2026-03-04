Suudi Arabistan: Ras Tanura petrol rafinerisine saldırı girişimi başarısız oldu

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Maliki, ilk bulguların saldırının İHA ile yapıldığına işaret ettiğini ve herhangi bir hasara yol açmadığını belirtti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da rafineride herhangi bir zarar veya tedarik kesintisi yaşanmadığını açıkladı.

Tümgeneral Maliki, bu sabah ülke hava sahasına giren 9 İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu belirtiyor.