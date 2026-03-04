Sri Lanka açıklarında İran gemisine denizaltı saldırısı: 101 kişi kayıp

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmazken, kaynaklar geminin battığını aktardı.

Sri Lanka donanma sözcüsü, 101 kişinin kayıp olduğu yönündeki raporların gerçeği yansıtmadığını savundu. Sözcü, olayda yaralanan 32 kişinin donanma tarafından kurtarıldığını ve hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath ise parlamentoda yaptığı açıklamada, donanmanın gemiden gelen acil yardım çağrısına yanıt verdiğini ve yerel saatle 06.00’da kurtarma operasyonu başlattığını duyurdu.

İsmini açıklamak istemeyen bir donanma kaynağı şu bilgileri paylaştı:

"Şu anki bilgilere göre 79 kişi kurtarılarak hastaneye götürüldü, içlerinden birinin durumu ağır. 101 kişinin ise kayıp olduğu ve geminin battığı düşünülüyor."

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Donanma kaynakları, hastaneye ulaştırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Herath, parlamentoda daha fazla detay vermemekle birlikte ordunun en az 30 kişiyi kurtardığını ve Sri Lanka'nın gerekli adımları atacağını ifade etti.

Yerel basın, geminin Sri Lanka’nın güneyindeki Galle kenti açıklarında tehlike sinyali verdiğini ve yaralıların bu kentteki bir hastaneye sevk edildiğini aktardı.