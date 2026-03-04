Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 13:13

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı tam kontrolümüz altında

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Hürmüz Boğazı'nın "tam kontrolleri altında" olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı tam kontrolümüz altında

Fars Haber Ajansı'na konuşan Ekberzade, İran tarafından Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan edilmesinin ardından, buradan petrol, ticaret ve balıkçı gemilerinin geçişinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ekberzade, "Dünya deniz trafiğine gönderilen mesajda, Hürmüz Boğazı’nın baştan sona savaş koşulları altında olduğu ve gemilerin roket veya İHA’lar tarafından herhangi bir hasara maruz kalabileceği bildirildi. Bu nedenle gemiler bu bölgeden geçmemelidir." dedi.

Uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla hedef alındığını ve tahrip olduğunu aktaran Ekberzade, "Şu anda Hürmüz Boğazı, İran Deniz Kuvvetleri’nin tam kontrolü altındadır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı.

Basra Körfezi'ni, Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel enerji piyasaları açısından en kritik sonuç olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmeyle birlikte günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün uluslararası piyasalara ulaşamadığı değerlendiriliyor. Bu durum, bölgedeki ihracatçı ülkeleri hızla alternatif rota arayışına yöneltiyor.

