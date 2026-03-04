Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
Reuters, AA 04.03.2026 12:31

İspanya ile ABD arasında İran saldırısı krizi: Üsler kapatıldı, Trump tehdit etti

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlara destek vermeyi reddederek, topraklarındaki stratejik askeri üslerin kullanımına kilit vurdu. İspanya’nın bu kararı sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Madrid yönetimine yönelik ağır ticari ambargo tehdidinde bulundu.

İspanya ile ABD arasında İran saldırısı krizi: Üsler kapatıldı, Trump tehdit etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin Ukrayna ve Gazze'deki net duruşunu İran konusunda da sürdüreceğini açıkladı.

Sanchez, "Başta siviller olmak üzere herkesi koruyan uluslararası hukukun çiğnenmesine, sorunların sadece bombalarla çözüleceği anlayışına hayır" diyerek savaş karşıtı tutumunu yineledi.

Savunma Bakanı Margarita Robles ise Endülüs bölgesindeki Rota ve Moron de la Frontera üslerinin ABD'nin saldırılarına hiçbir şekilde destek sağlamadığını belirtti. Robles, uçakların bu üslerden ayrıldığını doğrulayarak, "Bu uçaklar İran operasyonları için hiçbir bakım veya destek almamıştır ve almayacaktır" dedi.

ABD askeri uçakları İspanya'yı terk etti

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "İspanya, üslerinin İran saldırılarında kullanılmasına izin vermeyecek" açıklamasının ardından hareketlilik yaşandı.

Operasyon için hayati önem taşıyan 11 adet yakıt ikmal uçağının da aralarında bulunduğu toplam 15 ABD hava aracı, 1 Mart gecesi İspanyol üslerinden ayrılarak Almanya ve Birleşik Krallık gibi diğer Avrupa ülkelerine sevk edildi.

Trump'tan "tüm ticareti durdurma" talimatı

İspanya'nın kararına tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede İspanya'nın "çok kötü davrandığını" savundu. Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'e İspanya ile tüm ticari anlaşmaların iptal edilmesi için talimat verdiğini açıklayarak, "İspanya ile tüm ticareti durduracağız, onlarla bir işimiz olsun istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nden İspanya'ya destek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump'ın tehditlerine karşı İspanya'nın yanında durdu. Merz, İspanya'nın Avrupa Birliği üyesi olduğunu hatırlatarak Trump'a, "ABD ile gümrük vergilerini ya hep birlikte müzakere ederiz ya da hiç etmeyiz" diyerek İspanya'nın ticaret anlaşmalarının dışında bırakılamayacağını vurguladı.

ETİKETLER
ABD İran İspanya
