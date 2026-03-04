Parçalı Bulutlu 6.9ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 11:21

İran lideri Hamaney için Tahran'da 3 gün cenaze töreni düzenlenecek

ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da 3 gün sürecek cenaze töreni düzenlenecek.

İran lideri Hamaney için Tahran'da 3 gün cenaze töreni düzenlenecek
[Fotograf: AA]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Mahmudi, "Ülke lideri Hamaney'le vedalaşmak için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenlenecek." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin 3 gün süreceğini kaydetti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

