AA 04.03.2026 10:08

Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin İran'a yönelik saldırıların başlamasında etkili olduğu iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında şubat ayında yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik saldırıların başlamasında belirleyici rol oynadığı iddia edildi.

Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin İran'a yönelik saldırıların başlamasında etkili olduğu iddiası

Amerikan Axios haber platformuna konuşan yetkililere göre, Netanyahu, 23 Şubat'ta Trump'ı arayarak İran lideri Ali Hamaney ile üst düzey danışmanlarının 28 Şubat'ta Tahran'da aynı noktada bir araya geleceğine dair istihbarat paylaştı.

Daha önce kamuoyuna yansımadığı belirtilen ve Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik askeri sürecin başlamasında dönüm noktası olduğu iddia edildi.

Görüşmede, Netanyahu söz konusu toplantının tek bir hava saldırısıyla hedef alınabileceğini iletti, Trump'ın talimatıyla yapılan ilk incelemede ise ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İsrail istihbaratının sağladığı bilgileri teyit etti.

Doğrulamanın ardından Trump'ın istihbaratın güvenilir olduğu ve diplomatik seçeneklerin tükendiği kanaatine vardığı, 27 Şubat'ta ise saldırı için nihai onayı verdiği öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Donald Trump Netanyahu İran ABD
