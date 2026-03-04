İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk Mahellesi'nde bir binaya saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail uçakları, "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

