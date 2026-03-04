Parçalı Bulutlu 5.5ºC Ankara
AA 04.03.2026 09:47

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısında bulundu.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi
[AA (Arşiv)]

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

İsrail uçakları, "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk Mahellesi'nde bir binaya saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

