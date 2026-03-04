İsrail ordusu Lübnan'a saldırıyı genişletiyor: 30 beldeye saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan 16 köy ve beldenin ismini paylaştı.

Söz konusu köy ve belde sakinlerinin acil olarak evlerini terk etmeleri talebinde bulunan Adraee, Hizbullah'a ait hedefleri bombalayacaklarını iddia etti.

Adraee, belde sakinlerinin en az 1 kilometre uzaklaşmaları ve evlerine geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.

Adraee daha sonra yaptığı başka bir açıklamada Lübnan'ın güneyindeki 14 beldeye daha saldırı tehdidinde bulundu.

Hizbullah unsurlarına, tesislerine ve askeri araçlarına saldırı düzenleneceğini ifade eden Adraee, 14 beldede yaşayan Lübnanlıların yaşadıkları bölgeleri terk etmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.