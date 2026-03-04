İran'ın saldırısının ardından İsrail'de şiddetli patlamalar duyuldu

İsrail İç Cephe Komutanlığı, başta merkez ve kuzey bölgeleri olmak üzere ülke genelinde vatandaşların telefonlarına acil durum uyarısı göndererek sığınaklara gidilmesi çağrısında bulundu.

Ramallah'taki yerel kaynaklar, füzelerin havada imha edilmesi sırasında oluştuğu tahmin edilen çok güçlü patlamaların duyulduğunu aktardı.

Saldırının, İsrail savunma sistemlerinin engelleme kapasitesini zorlayan geniş çaplı bir füze salvosu şeklinde gerçekleştiği bildiriliyor.

Beyt Şemeş bölgesine şarapnel parçaları düştü

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, füzelerin havada imha edilmesi sonucu düşen şarapnel parçaları Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemeş kenti yakınlarına isabet etti.

Aynı bölgede iki gün önce yaşanan saldırıda bir füzenin doğrudan bir binaya isabet etmesi sonucu dokuz İsraillinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Saldırının ardından kaç füzenin başarıyla engellendiği ve oluşan hasarın boyutuna ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.