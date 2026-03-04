Parçalı Bulutlu 4.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 04.03.2026 08:36

TİGEM 5 ton fıstık çamı kozalağını ihaleyle satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali tahmini olan 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağını tek parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

TİGEM'in ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TİGEM'in ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2026 yılı istihsali tahmini 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağı, toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak tek parti halinde açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhale, 16 Mart saat 11.00'de işletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel kilogram başına 20 lira, toplam muhammen tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ilişkin şartname TİGEM'in https://www.tigem.gov.tr internet adresinde veya işletmede görülebilecek.

