Ekonomi
AA 03.03.2026 15:50

Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız programla güçlenen makroekonomik temeller, ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde kazandığı dinamik ve dirençli yapı, belirsizlik dönemlerinde ekonomimizin en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlıyor" dedi.

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Şubatta ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttığını, enerji ve kıymetli maden hariç artışın yüzde 6,3 olduğunu belirten Şimşek, ithalattaki yıllık yüzde 6,1 artışta ise sermaye malı ile altın ve enerji hariç ara malının belirleyici olduğunu aktardı.

Şimşek, bu kompozisyonun, üretim ve yatırım görünümünü desteklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki çatışmaların, petrol fiyatları ve taşımacılık maliyetleri ile dış ticaret dengesi üzerinde kısa vadede baskı oluşturması bekleniyor. Uyguladığımız programla güçlenen makroekonomik temeller, ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde kazandığı dinamik ve dirençli yapı, belirsizlik dönemlerinde ekonomimizin en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlıyor. İhracatçılarımıza, başta finansmana erişim olmak üzere her alanda destek olmaya devam edeceğiz."

OKUMA LİSTESİ