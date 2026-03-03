Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
Dünya
AA 03.03.2026 16:49

Tahran'da yeni patlamalar duyuldu

ABD ve İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geliyor.

Tahran'da yeni patlamalar duyuldu

Tahran'daki AA muhabirinin aktardığına göre, ABD-İsrail saldırılarının ardından başkentte birden fazla noktada patlama sesleri duyuldu.

Saldırıdan kısa bir süre önce İsrail ordusu, Tahran’da geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını açıklamıştı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD İran İsrail
