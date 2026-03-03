Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 16:08

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarına rağmen ülke genelinde faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, "ulusal birlik" mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir

Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya hesabı X'ten, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kararların hızlı ve yerel koşullara uygun şekilde alınması için gerekli yetkilerin illere devredildiğini belirten İran Cumhurbaşkanı, “Valilerle doğrudan iletişim halindeyiz. Özel bir durumun içindeyiz. Ancak ülke durmamıştır. Ülke genelinde faaliyetler devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesud Pezeşkiyan, "Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Trump’tan İran’a mesaj: Artık çok geç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
İsrail ordusundan Tahran'da iki geniş alan için saldırı tehdidi
17:19
Konsolosluk Çağrı Merkezi günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
16:52
İran'ın İsrail'e misillemesinde 4 kişi daha yaralandı
17:01
Tahran'da yeni patlamalar duyuldu
16:36
Kayseri'de fabrika gaz tankı patladı: 4 işçi yaralandı
16:32
QatarEnergy kimya, petrokimya ve yan sanayi ürünlerinin üretimini de durdurduğunu açıkladı
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ