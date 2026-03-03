Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
Dünya
AA 03.03.2026 17:30

İsrail ordusundan Tahran'da iki geniş alan için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırı dalgası başlattığını duyurduğu İran'ın başkenti Tahran'da iki geniş alan için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusundan Tahran'da iki geniş alan için saldırı tehdidi

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, geniş alanların kırmızı ile işaretlendiği iki harita paylaştı.

Adraee, Tahran'daki Hakimiye Sanayi Bölgesi ve Kerec Peyam Havaalanı'nda bulunanların bu bölgeleri acil olarak terk etmesi gerektiğini kaydetti.

Kısa bir süre içerisinde İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceğini duyuran Adraee, "Bu bölgelerde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır." diyerek tehdit etti.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'ın başkenti Tahran'a geniş çaplı bir saldırı dalgası balattığını duyurmuş, Tahran'da yeni patlamalar meydana gelmişti.

İsrail İran
