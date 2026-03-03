Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
AA 03.03.2026 18:05

Çekmeköy'de öğretmenini bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmen ve bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi tutuklandı.

Çekmeköy'de öğretmenini bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Gözaltına alınan lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B., dün öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K'yı bıçakla yaralamıştı.

F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
İstanbul Öğretmen
OKUMA LİSTESİ