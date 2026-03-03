Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
Türkiye
İHA 03.03.2026 13:01

Kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza

Yalova'da kaçak moloz dökümlerine karşı fotokapanlı denetimler gerçekleştiriliyor. Moloz dökerek çevreyi kirleten şahıslara 20 bin lira para cezası kesiliyor.

Kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza

Yalova'da Çevre Zabıta Amirliği ekipleri, kaçak yapılan dökümlerle ilgili denetimlerini de artırdı. Bu kapsamda son olarak bir şahsın kamyonetle Kazımiye mevkiinde boş bir arsaya izinsiz şekilde katı atık ve moloz döktüğü fotokapan kameralarıyla anbean kayıt altına alındı.

Öte yandan Kazımiye Sanayi mevkiinde de bir kamyon tarafından moloz atıkları döküldüğü anbean kameralara yansıdı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yapılan incelemeler sonucunda ilgili kişilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4-A maddesi "Çevreyi Kirletme" hükmü gereğince 20 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yalova
