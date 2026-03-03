Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.03.2026 12:38

Boşanma aşamasındaki eşini gizli kamerayla izleyen sanığın cezası onandı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, boşanma aşamasındaki eşini, eve yerleştirdiği gizli kamerayla kayda alan, elde ettiği görüntüleri boşanma davasına delil olarak sunan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Boşanma aşamasındaki eşini gizli kamerayla izleyen sanığın cezası onandı

Dairenin kararına göre, eşiyle arasında boşanma davası devam eden bir kişi, eve gizli kamera yerleştirdi. Eşinin eve kimle gelip gittiği, ne yaptığını kayda alan kişi, görüntüler karşılığı eşinden para istedi. Ayrıca, devam eden boşanma davasına da görüntüleri delil olarak sundu.

Durumu fark eden eşin şikayeti üzerine gizli kamera yerleştiren eş hakkında "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından kamu davası açıldı. Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "şantaj" suçundan mahkumiyetine karar verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ise sanığın beraatına karar verdi.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin, "elde ettiği görüntüleri sırf boşanma davasına delil olarak sunmaktan ibaret olmadığı", ele geçirdiği görüntüleri ifşa ettiğini belirterek, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen beraatı kaldırdı. Daire, sanığın bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Sanık ve savcılık kararı temyiz etti

Mahkumiyet hükmü üzerine sanık, suç işleme kastıyla hareket etmediğini, savcılık da "görüntülerin devam eden boşanma davasına delil olarak sunulmak üzere elde edildiği" gerekçesiyle karara itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen mahkumiyeti hukuka uygun bularak onadı.

Ceza Dairesinin kararında, istinaf kararının kanuna uygun olduğu, ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı bildirildi.

Aynı kararda, "Eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesinin kararında hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz istemlerinin reddi ile hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

 

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
İzmir'de köpek dehşeti: 3 yaşındaki Ada yüzünden yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza
13:04
Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bültenini yayımladı
12:50
Lübnan resmi basını: İsrail güçleri Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletmeye başladı
12:52
Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi
12:41
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i kapalı tutmaya devam ediyor
12:34
KDK'dan Marmaray'a alınan elektrikli scooter için tavsiye kararı
Kabaklı Göleti’nde yağışlarla su seviyesi yükseldi, kuşlar geri döndü
Kabaklı Göleti’nde yağışlarla su seviyesi yükseldi, kuşlar geri döndü
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ