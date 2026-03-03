Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 13:14

ABD'nin, İran'a yönelik saldırıları sürerken bazı füze stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi

ABD ordusunun, İran'a yönelik saldırıları devam ederken bazı kritik füze stoklarında azalma yaşadığı öne sürüldü.

ABD'nin, İran'a yönelik saldırıları sürerken bazı füze stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi

CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun özellikle Tomahawk kara saldırı füzeleri ile Standard Missile-3 (SM-3) tipi füzelerinin stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi.

İlk saldırı dalgasının İran'ın savunma kapasitesini zayıflatmada başarılı olduğunu savunan yetkili, sonraki aşamada İran'ın füze üretim tesisleri, insansız hava araçları (İHA) ve donanmasının hedef alınmasının planlandığını belirtti.

Yetkili ayrıca, gelecek birkaç gün içinde İran'ı hedef alan saldırıların "önemli ölçüde artmasının" beklendiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da dün CNN kanalına verdiği demeçte, "(İran'a) Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor." demişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Körfez'e ve Körfez'den deniz trafiği durdu
14:24
Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:12
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 116'ya yükseldi
14:26
Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
14:10
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD Özel Temsilcisi Witkoff'u yalanladı
Türk Kızılay, Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor
Türk Kızılay, Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ