Dünya
AA 03.03.2026 12:39

İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i kapalı tutmaya devam ediyor

İsrail, İran’a yönelik saldırılarının ardından "güvenlik" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa ile işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni dört gündür kapalı tutmaya devam ediyor.

İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i kapalı tutmaya devam ediyor

Filistinli yetkililer, İsrail’in özellikle ramazan ayında güvenlik gerekçelerini öne sürerek Müslümanların kutsal mekanları üzerindeki kontrolünü artırmaya ve tek taraflı uygulamaları derinleştirmeye çalıştığını belirtiyor.

Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Danışmanı Maruf er-Rifai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a saldırılarının başından bu yana Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde fiili bir sokağa çıkma yasağı uyguladığını, çarşıları kapattığını ve Mescid-i Aksa’ya girişleri büyük ölçüde engellediğini söyledi.

Rifai, "İsrail, ramazan ayının başından beri Mescid-i Aksa’nın yönetimini tek başına ele geçirmeye ve Ürdün’e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı’nın rolünü etkisiz hale getirmeye çalışıyor." dedi.

İsrail’in Batı Şeria’dan Kudüs’e girişlere kısıtlamalar getirdiğine dikkati çeken Rifai, cami kapılarında sıkı güvenlik önlemleri uygulandığını ve vakfa bağlı görevlilerin hareket alanının kısıtlandığını ifade etti.

Rifai, savaşın ilk günü akşam ve yatsı namazlarının yalnızca imam tarafından kıldırıldığını belirterek, İsrail’in her güvenlik gelişmesini kalıcı yeni kısıtlamalar için fırsata dönüştürdüğünü savundu.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutez Ebu Suneyne de AA’ya yaptığı açıklamada, caminin ramazan ayının en yoğun döneminde kapalı tutulmasını eleştirdi.

"İşgal güçleri camiyi dört gündür kapalı tutuyor. Her gün yeniden açılmasını talep ediyoruz." diyen Ebu Suneyne, uygulamanın zorla hayata geçirildiğini belirterek, "Ramazan ayında ibadete katılımın en yüksek olduğu dönemde camiyi kapatmak için bir bahane bulundu." ifadelerini kullandı.

Ebu Suneyne, Filistinlilerin dini ibadetlerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın yerine getirebilmesi için iki caminin de derhal yeniden açılması çağrısında bulundu.

