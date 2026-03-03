Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 03.03.2026 13:59

Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı’ndaki ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "Bilindiği üzere Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, bölgenin halihazırda yüksek risk taşıdığına dikkati çekerek, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgede seyir halinde bulunan Türk bayraklı gemiler için "ISPS Kod" kapsamında Güvenlik Seviyesi'ni daha önce 3'e çıkardıklarını, bu seviyenin halen geçerli olduğunu anımsattı.

Gemilere, seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz. Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
ABD Abdulkadir Uraloğlu İran
