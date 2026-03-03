Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 12:49

Lübnan resmi basını: İsrail güçleri Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletmeye başladı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişleterek sınır hattındaki bazı belde ve noktalara doğru ilerlemeye başladığı bildirildi.

Lübnan resmi basını: İsrail güçleri Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletmeye başladı

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail birliklerinin yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletip bazı beldelere ilerlediğini belirtti.

2 Mart'ta Lübnan'a saldırılar başlatan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki onlarca köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Öte yandan İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutuyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i kapalı tutmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Körfez'e ve Körfez'den deniz trafiği durdu
14:24
Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:12
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 116'ya yükseldi
14:26
Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
14:10
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD Özel Temsilcisi Witkoff'u yalanladı
Türk Kızılay, Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor
Türk Kızılay, Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ