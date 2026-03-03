Lübnan resmi basını: İsrail güçleri Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletmeye başladı

Öte yandan İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

2 Mart'ta Lübnan'a saldırılar başlatan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki onlarca köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail birliklerinin yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletip bazı beldelere ilerlediğini belirtti.

