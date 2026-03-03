Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi

Kurum, söz konusu tespiti en son elde edilen uydu görüntülerine dayandırdı.

Radyolojik risk bulunmuyor

Ajans tarafından yapılan açıklamada, mevcut hasarın herhangi bir radyolojik sonuç doğurmasının beklenmediği kaydedildi.

Ayrıca, tesisin kendisinde ek bir hasar tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Tesis daha önce de hedef alınmıştı

Natanz tesisi, geçtiğimiz yıl İsrail ile İran arasında yaşanan ve 12 gün süren çatışmalar sırasında ağır hasar görmüştü.

Söz konusu süreçte, ABD'nin de Natanz ve diğer iki tesise yönelik saldırılar gerçekleştirdiği kayıtlara geçmişti.