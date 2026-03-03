Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 03.03.2026 12:46

Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın yer altındaki Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarında "bazı yeni hasarlar" olduğunu doğruladı.

Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi

Kurum, söz konusu tespiti en son elde edilen uydu görüntülerine dayandırdı.

Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi

Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi

Radyolojik risk bulunmuyor

Ajans tarafından yapılan açıklamada, mevcut hasarın herhangi bir radyolojik sonuç doğurmasının beklenmediği kaydedildi.

Ayrıca, tesisin kendisinde ek bir hasar tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi

Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi

Tesis daha önce de hedef alınmıştı

Natanz tesisi, geçtiğimiz yıl İsrail ile İran arasında yaşanan ve 12 gün süren çatışmalar sırasında ağır hasar görmüştü.

Söz konusu süreçte, ABD'nin de Natanz ve diğer iki tesise yönelik saldırılar gerçekleştirdiği kayıtlara geçmişti.

ETİKETLER
İran ABD İran Nükleer Kriz İsrail
Sıradaki Haber
Lübnan resmi basını: İsrail güçleri Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletmeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Körfez'e ve Körfez'den deniz trafiği durdu
14:24
Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:12
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 116'ya yükseldi
14:26
Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
14:10
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD Özel Temsilcisi Witkoff'u yalanladı
Türk Kızılay, Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor
Türk Kızılay, Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ