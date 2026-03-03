Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
TRT Haber 03.03.2026 15:55

Trump’tan İran’a mesaj: Artık çok geç

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere talebinde bulunduğunu ancak bu talebi geri çevirdiğini açıkladı. Trump, "İran müzakere istedi, 'çok geç' dedim." dedi.

Trump'tan İran'a mesaj: Artık çok geç

El-Cezire'nin aktardığı bilgilere göre Donald Trump, İran’ın bölgedeki askeri kapasitesinin ve liderlik kadrosunun ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu.

Trump, Tahran yönetiminin ancak ağır darbeler aldıktan sonra diplomatik temas kurmaya çalıştığını belirterek, "Hava savunma sistemleri, hava kuvvetleri, donanmaları ve liderlik kadroları gitti. Konuşmak istiyorlar. 'Artık çok geç' dedim" dedi.

İran kanadından gelen görüşme talebine olumsuz yanıt verdiğini belirten Trump, mevcut tablonun ardından geri dönüşün mümkün olmadığını vurguladı. 

