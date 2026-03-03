Trump’tan İran’a mesaj: Artık çok geç

El-Cezire'nin aktardığı bilgilere göre Donald Trump, İran’ın bölgedeki askeri kapasitesinin ve liderlik kadrosunun ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu.

Trump, Tahran yönetiminin ancak ağır darbeler aldıktan sonra diplomatik temas kurmaya çalıştığını belirterek, "Hava savunma sistemleri, hava kuvvetleri, donanmaları ve liderlik kadroları gitti. Konuşmak istiyorlar. 'Artık çok geç' dedim" dedi.

İran kanadından gelen görüşme talebine olumsuz yanıt verdiğini belirten Trump, mevcut tablonun ardından geri dönüşün mümkün olmadığını vurguladı.