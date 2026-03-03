Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 15:27

İran'dan ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısında bulundu.

İran'dan ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan Naini, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, "Düşman, ibret verici ve aralıksız saldırılara hazırlıklı olmalıdır. Cehennemin kapıları her geçen süre ABD ve İsrail’e daha fazla açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzun bir savaş için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını dile getiren Naini, "Savunma ve taarruz gücümüz ve cevaplarımız 12 günlük savaştan çok daha güçlüdür. İlk iki günün yanıtları, 12 günlük savaşın son günlerinden daha yıkıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Askeri Sözcü, ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney, komutanlar ve Minab’daki ilkokul çocuklarının kanının intikamından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:01
Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı
16:05
Trump’tan İran’a mesaj: Artık çok geç
15:55
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan’dan ayrılan 10 binden fazla kişi Suriye’ye geçti
15:55
Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi
15:41
İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden 165 can için cenaze töreni düzenlendi
15:11
Bakan Kurum: 500 bin yeni yuvamız için çalışacağız
İsrail ve ABD’nin Tahran’daki saldırılarında hasar gören Gülistan Sarayı’nı görüntülendi
İsrail ve ABD’nin Tahran’daki saldırılarında hasar gören Gülistan Sarayı’nı görüntülendi
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ