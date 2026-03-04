Parçalı Bulutlu 5.5ºC Ankara
AA 04.03.2026 08:57

İstanbul'da boğaz ve tarihi yapılar sis altında kaldı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, Boğaz hattı, köprüler ve yüksek binaların görünürlüğünü azalttı. Sürücüler kontrollü seyretmeye çağrıldı.

İstanbul'da boğaz ve tarihi yapılar sis altında kaldı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

Kentte, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sis etkili oldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.

Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) İstanbul Boğazı
