AA 04.03.2026 10:00

Adana'da 6 bin 247 ilaç ve 216 tıbbi cihaz ele geçirildi

Adana'da evinde ve iş yerinde 6 bin 247 ilaç ve 216 tıbbi cihaz bulunan şüpheli tutuklandı.

Adana'da 6 bin 247 ilaç ve 216 tıbbi cihaz ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.A'ya ait merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde girişinde kozmetik tabelası bulunan iş yeri ile ikametine operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerinde 6 bin 247 ilaç ve 216 tıbbi cihaz ele geçiren ekipler, Y.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli Y.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan tutuklandı.

OKUMA LİSTESİ