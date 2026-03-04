Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu tescillendi

Erzincan Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu, 26 Aralık 2023 tarihli (No: C2023/000353) başvuruyu kabul ederek `Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu`nu menşe adıyla tescilledi.

Coğrafi işaret belgesinde, maden suyunun özellikle yüksek magnezyum değeriyle öne çıktığı vurgulandı. Erzincan merkeze yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Ekşisu mevkiinde doğal kaynaklardan çıkan maden suyu, içerdiği mineraller sayesinde sağlık açısından önemli özellikler taşıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kaynağında kaptaj sistemiyle toplanan maden suyu paslanmaz krom borularla fabrikaya ulaştırılıyor, el değmeden robot sistemleriyle şişelenerek tüketime sunuluyor. Halk arasında `Ekşi Su` olarak bilinen doğal maden suyu, tescille birlikte resmi olarak coğrafi işaretle koruma altına alındı.