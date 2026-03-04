Parçalı Bulutlu 2.8ºC Ankara
TRT Haber 04.03.2026 06:19

Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu "kar" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son hava tahmin raporunda 5 il için kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu "kar" uyarısı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı kentlerde yağışlar kar şeklinde görülecek. 

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da sağanakla birlikte kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor.

Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu "kar" uyarısı

Kar beklenen illerde belediye ekipleri ve karayolları birimleri olası olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri istendi.

Meteoroloji, ani sıcaklık düşüşü ve yağış geçişlerine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

