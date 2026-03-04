Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu "kar" uyarısı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı kentlerde yağışlar kar şeklinde görülecek.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da sağanakla birlikte kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor.

Kar beklenen illerde belediye ekipleri ve karayolları birimleri olası olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri istendi.

Meteoroloji, ani sıcaklık düşüşü ve yağış geçişlerine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.