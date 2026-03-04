İran basını: ABD savaş uçağı düşürüldü

ABD ve İsrail, İran'ı vurmaya devam ediyor.

Aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu çok sayıda kentte patlama sesleri duyuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da bugüne dek yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğunu, 17 İran gemisinin batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, İran'ın ise 500'den fazla balistik füze ve 2 bini aşkın insansız hava aracıyla karşılık verdiğini öne sürdü.

Tahran yönetimi de ABD ve İsrail'e misillemede bulunuyor.

ABD F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddiası

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, bir ABD F-15 savaş uçağının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

İran Devrim Muhafızları da Hint Okyanusu’nda yakıt ikmali yapan bir ABD muhribinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e de füze atıldığını açıkladı.

Sirenler devreye girdi, İsrail hava savunma sistemi füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Füze ABD üssüne düştü

Bahreyn'de de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

Katar'dan da İran’dan iki balistik füzenin fırlatıldığı, füzelerden birinin ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü’ne düştüğü, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, İran'a ait insansız hava aracı ABD Konsolosluğu'na saldırı düzenledi.

Saldırının ardından yerleşkede yangın çıktı.

Erbil'de İHA saldırısı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD'nin Başkonsolosluk binası ve Erbil Havalimanına da silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD büyükelçiliğini de insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Washington Post gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ofisinin vurulduğu iddia edildi.

Yaralanan personel olmadığı aktarıldı.