Parçalı Bulutlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 04.03.2026 07:32

İran basını: ABD savaş uçağı düşürüldü

İran’a yönelik saldırılara devam eden ABD ve İsrail, yeni saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. ABD ordusu ayrıca bugüne dek yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğunu, 17 İran gemisinin batırıldığını bildirdi. İran da saldırılara karşılık veriyor. İran basını, bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etti.

İran basını: ABD savaş uçağı düşürüldü

ABD ve İsrail, İran'ı vurmaya devam ediyor.

Aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu çok sayıda kentte patlama sesleri duyuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da bugüne dek yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğunu, 17 İran gemisinin batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, İran'ın ise 500'den fazla balistik füze ve 2 bini aşkın insansız hava aracıyla karşılık verdiğini öne sürdü.

Tahran yönetimi de ABD ve İsrail'e misillemede bulunuyor.

ABD F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddiası

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, bir ABD F-15 savaş uçağının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

İran Devrim Muhafızları da Hint Okyanusu’nda yakıt ikmali yapan bir ABD muhribinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e de füze atıldığını açıkladı.

Sirenler devreye girdi, İsrail hava savunma sistemi füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Füze ABD üssüne düştü

Bahreyn'de de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

Katar'dan da İran’dan iki balistik füzenin fırlatıldığı, füzelerden birinin ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü’ne düştüğü, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, İran'a ait insansız hava aracı ABD Konsolosluğu'na saldırı düzenledi.

Saldırının ardından yerleşkede yangın çıktı.

Erbil'de İHA saldırısı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD'nin Başkonsolosluk binası ve Erbil Havalimanına da silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD büyükelçiliğini de insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Washington Post gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ofisinin vurulduğu iddia edildi.

Yaralanan personel olmadığı aktarıldı. 

ETİKETLER
ABD İsrail İran
Sıradaki Haber
İran'ın saldırısının ardından İsrail'de şiddetli patlamalar duyuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:48
İsrail ordusu Lübnan'a saldırıyı genişletiyor: 30 beldeye saldırı tehdidi
08:35
TİGEM 5 ton fıstık çamı kozalağını ihaleyle satacak
08:17
Sahte araç muayene siteleriyle vurgun: 26 hözaltı
07:40
CENTCOM: İran'a saldırılarda 50 binden fazla asker görev alıyor
07:36
Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu tescillendi
07:41
İran'ın saldırısının ardından İsrail'de şiddetli patlamalar duyuldu
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ