İzmir’de 366 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak'ta bir araçta ve Kemalpaşa'daki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Araçta ve evdeki aramalarda 366 bin 400 uyuşturucu hap, 8 bin 850 gram sentetik uyuşturucu, 122 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A.G, T.Ç, A.N. ve K.E. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.