35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince 35 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Son iki haftadır kesintisiz devam eden operasyonlar kapsamında, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 184 zanlı gözaltına alındı.

22 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 33’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yakalanan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi

Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Bakanlık açıklamasında, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, operasyonları başarıyla gerçekleştiren Emniyet Teşkilatı mensupları, MİT Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.