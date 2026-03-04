Parçalı Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.03.2026 10:04

35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son iki hafta içerisinde 35 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 184 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 22'sinin tutuklandığını bildirdi.

35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince 35 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Son iki haftadır kesintisiz devam eden operasyonlar kapsamında, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 184 zanlı gözaltına alındı.

22 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 33’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yakalanan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi

Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Bakanlık açıklamasında, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, operasyonları başarıyla gerçekleştiren Emniyet Teşkilatı mensupları, MİT Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

ETİKETLER
DEAŞ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Adalet Bakanı Gürlek: Hiçbir kimse hukuk önünde ayrıcalıklı değildir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi
10:16
İmalat sektörüne istihdam desteği
10:09
Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin İran'a yönelik saldırıların başlamasında etkili olduğu iddiası
10:05
İzmir’de 366 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi
10:02
Brent petrolün varili 82,61 dolardan işlem görüyor
10:01
Adana'da 6 bin 247 ilaç ve 216 tıbbi cihaz ele geçirildi
Sis içinde kalan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi
Sis içinde kalan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ