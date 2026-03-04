DMM, 'Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi' iddialarını yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran'a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti" gibi iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak; dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisinin belirlemekte ve uygulamakta olduğu vurgulanan açıklamada, "Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir. Türkiye’nin İran’a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması dahil herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.