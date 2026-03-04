Açık 5.3ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 00:59

Bahreyn'de sirenler çaldı: Halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

Bahreyn'de sirenler çaldı: Halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üslerinin ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söylemişti.

Bahreyn İran İsrail İsrail-İran çatışması ABD-İran gerilimi
