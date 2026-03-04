SICAK
Dünya
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
04.03.2026 02:10
, 04.03.2026 02:22
SON GÜNCELLEME
04.03.2026 02:22
İsrail İran'a saldırı dalgası başlattı
İsrail ordusu, İran'a yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İran
İsrail
İsrail-İran çatışması
Son Dakika
İran: Hürmüz Boğazı'nda 10 petrol tankerini vurduk
OKUMA LİSTESİ
İsrail İran'a saldırı dalgası başlattı
İran: Hürmüz Boğazı'nda 10 petrol tankerini vurduk
Katar İran'dan fırlatılan iki balistik füzeyle hedef alındı
Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik