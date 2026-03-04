Katar İran'dan fırlatılan iki balistik füzeyle hedef alındı

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar’ın, İran'ın misilleme saldırıları kapsamında fırlatılan iki balistik füzenin hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelerden birini başarıyla önlediği, ikinci füzenin ise ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü’ne düştüğü ancak olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kapasite ve kaynaklara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, herhangi bir dış tehdide karşı kararlı şekilde karşılık verileceğinin altı çizildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayanlara ve ziyaretçilere sükunet çağrısında bulunarak, yetkili makamların talimatlarına uyulması, söylentilere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.