MHP Genel Başkanı Bahçeli: Silahlar mutlaka susmalı ve ateşkes ilan edilmeli

MHP'den yapılan açıklama göre, Genel Başkan Bahçeli, partisinin İl ve İlçe Başkanları Geleneksel İftar Programı'na katıldı.

Bahçeli, il ve ilçe başkanlarının tam kadro halinde katıldığı iftar programının, ülküdaşlık hukukunun pekişmesine daha da ivme katacağını belirtti.

MHP'nin teşkilat yapısının çelik gibi sağlam olduğu vurgulayan Bahçeli, "MHP'nin siyaset ve fikir anlayışı hamdolsun sağlıklı, sağgörülü, sağduyuludur. İl ve ilçe teşkilatlarımızın kendi yörelerindeki siyasi faaliyet ve çalışmaları ise ziyadesiyle takdire şayandır. 'Önce ülkem ve milletim' diyen bir fedakarlık timsaliyiz. Aklımızda hep Türk milleti, her zaman Türkiye Cumhuriyeti vardır. Ülkemizin her yerinde üç hilal huzur vadetmektedir." dedi.

Devlet Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının, İslam aleminin ve tüm mazlumların umudu haline geldiğini söyledi.

Yüklerinin ağır, yollarının uzun ve çetin de görülebileceğini aktaran Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak sahip olduğumuz akıl, sabır, iman ve irade gücüyle hiçbir zorluğa, hiçbir yokluğa, hiçbir ayak oyununa boyun eğmeyeceğimiz de herkesçe bilinmelidir. Kaldı ki bunun yaşayan tanık ve kefilleri sizlersiniz. Kıt imkanları zengin bir mücadele azmine dönüştüren dava insanları olarak alayınızla gurur duyuyorum. Hayatın olağan akışı içinde pek çok sorunla karşılaşmanıza rağmen üç hilalin itibar ve iffetini yere düşürmeyen gönül insanları olarak hepinizle iftihar ediyorum. Milliyetçi Ülkücü Hareketi engellemek için her çirkefliğe, her çirkinliğe tevessül edenleri elinizin tersiyle itip, hayır, bu kutlu hareketi engelleyemezseniz, bu tarihi kervanı durdurmazsınız diyerek haklı davanıza leke düşürmediğinizden dolayı her birinizi gönülden kutluyorum. Fitne oklarını varoluşumuzun hisarlarına yağmur gibi fırlatanlar ne kadar yaygın ve yoğun olursa olsun ferden ferda biriken saflarımızı bozmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz, hiç kimse de sonuç alamaz."

"Türk ve Türkiye Yüzyılı, barış ve kardeşlik yüzyılı olacak"

İnsansız siyaset olmayacağına işaret eden Bahçeli, "Nitekim siyasetimizin öznesi de her zaman insanla ihata edilmiştir. İnsan-insan, insan-toplum, insan-devlet ilişkilerini doğru okumalıyız. İnsandan yola çıkarak toplum ve millet bağlarını isabetle yorumlamalı, buna müzahir siyaset oluşturmalıyız. Şu gerçeği gönül huzuruyla paylaşmak isterim ki tam 57 yıldır yaptığımız, yapmayı amaçladığımız da aynısıyla budur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, huzurlu insan, huzurlu insanlık arayışlarının hiç bitmeyeceğine dikkati çekerek, "Güvenli toplum, müreffeh millet, güçlü devlet gayemiz hiç zaaf geçirmeyecektir. Buna bağlı olarak 2053'de, yani İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümünde süper güç Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız." sözlerini sarf etti.

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın, refah ve bereket yüzyılı olacağını vurgulayan Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın, barış ve kardeşlik yüzyılı olacağını Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın, kabuğunu kıran, kamburlarını atan, dar kalıplarını yaran, karanlık kampanyaları yıkan, kadife eldiveniyle dosta güven, düşmana korku salan büyük Türk milletinin zirve yüzyılı olacağını belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"İnandık, başaracağız. İrade gösterdik, muhakkak varacağız. Kendimize güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. Kudretimizin ve kuvvetimizin milli birlik ve kardeşliğimizin aşılmaz suru olduğunu biliyor, görüyor ve buna sonuna kadar güven duyuyoruz. Ayrılığın, ayrımcılığın ve bölücülüğün dalga boyu yüksek akıntılarına göğüs geriyoruz. Birlikte ağlayıp birlikte gülen bir milletin onurlu ve şerefli evlatlarının arasına hiçbir çomağın sokulamayacağını haykırıyoruz. Diyarbakır'dan Trabzon'a Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Mersin'e, Şırnak'tan İzmir'e biriz diyoruz, diriyiz diyoruz, kardeşiz diyoruz, Türk milletinin teslim alınamayacak tek iradesiyiz diyoruz. Büyük devlet adamı Tonyukuk diyor ya, 'Çoklar diye korkmadık, azız diye çekinmedik, düşmanlarımız etrafımızda ocak gibiydi; biz de hepsini yakacak ateş idik.' Milli birlik ve kardeşliğimiz yegane güvence, geleceğimizin de ümit kaynağıdır. Ne bu güvence kaybolacak ne de bu kaynak kuruyup kapanacaktır."

Hep ileriye doğru adımlarını atacaklarını dile getiren Bahçeli, geçmişlerini unutmadan, fakat sürekli olarak dikiz aynasına da bakmadan yeni yüzyılın rotasını isabetle çizeceklerini ifade etti.

Bahçeli, "Nereye gidiyorsunuz?" diye soranlara, hep birlikte "Kızılelma'ya" diyeceklerini belirterek, "Nasıl gideceksiniz diye soranlara, yan yana, gönül gönüle, kardeşliğin ve kader ortaklığının ilhamı ve imkanıyla diyeceğiz. Gidince ne yapacaksınız diye soranlara da, İ'la-yı Kelimetullah sancağı altında toplanacağımızı söyleyeceğiz. Kendi yatağımızı kendimiz açarak, Kendi akışımızı kendimiz sağlayarak, önümüze çekilmiş bariyerleri günbegün aşarak, birleşecek gövde arayan başka pınarları aramıza katarak Türk-İslam ülküsünün mecrasında tıpkı bir akıncı ruhuyla akacağız, akacağız, akacağız, nihayet bayraklaşıp yükseldiğimiz yerden bir daha asla inmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

57 yıl boyunca çelme takıldığını, tökezlediklerini ama düşmediklerini vurgulayan Bahçeli, "Arkamızdan ittiler, sendeledik, ama eğilmedik. Kuyuya attılar, vakti saati geldiğinde Yusuf olup çıktık. Mahkum ettiler, vatan sağ olsun dedik. Mağdur ettiler, kaderimiz buymuş, Allah bizimledir dedik. Azığımız ıstırap olsa da yeise kapılmadık. Bulanık akan suların günü geldiğinde durulacağına inandık. Gökyüzüne direkleri kuracağımız günleri saydık. Kurban olduk vatana, kutup yıldızı gibi parladık. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Biz doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olan Türk milletiyiz." diye konuştu.

"Savaş çok vahim derecede tırmanmaktadır"

Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin, zamanın ve çağın ibresini milletin lehine çevirecek güçlü bir hamle olduğuna dikkati çekti.

Bu hedefin kalıcı barış ve huzurun müjdesi ve bin yıllık kardeşliğin hayat pınarı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bu hedef, karışan ve kaynayan, aynı şekilde artan risk ve tehditlerle kanayan ve karmaşıklaşan bölgesel ve küresel anafora karşı milletimizin kendi azim ve iradesiyle hamle üstünlüğü kazanmasıdır." görüşünü paylaştı.

Pakistan ile Afganistan, Rusya ile Ukrayna'nın savaşta olduğunu anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"ABD-İsrail ortaklığı İran'la savaş halindedir. Enerji dengeleri, ticaret rotaları, ekonomik sistemler, stratejik ittifaklar, siyasi ve diplomatik ağlar bambaşka ve tehlikeli bir noktadadır. Geçtiğimiz ay yapılan Münih Güvenlik Toplantısı'nın sonuç raporunda; yaklaşık 80 yıl sonra ABD liderliğindeki 1945 sonrası uluslararası düzenin yıkıma uğradığı, ABD düzeninin yine doğrudan ABD tarafından tahrip edildiği ifade edilmişti. Mevcut uluslararası kurum ve kuralların yıkım altında olduğu da belgelenmişti. Yıkılanın ne olduğu bilinse de bunun yerine ne konulacağı, kimlerin koyacağı belirsizdir. Afganistan-Pakistan arasındaki silahlı çatışmanın geri planında hakimiyet mücadeleleri vardır. İran'ın siyonist-emperyalist şiddet tarafından abluka altına alınması da stratejik, ekonomik ve politik hedeflerle ilişkilidir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş coğrafyalar artık her ihtimale açık haldedir. İran'ın farklı kentlerine isabet eden füzeler sonucunda, bu ülkenin yüksek misilleme yapmasıyla Katar'dan Kuveyt'e, Bahreyn'den Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ürdün'e, Güney Kıbrıs'tan Umman'a kadar ABD üslerinin bulunduğu ülkeler havadan vurulmuştur. Savaş çok vahim derecede tırmanmaktadır."

"Birleşmiş Milletler derhal devreye girmelidir"

Komşu coğrafyaların ve gökyüzünün, füze ve insansız hava araçlarının karşılıklı uçuşlarına ve müteakiben de tespit edilmiş nokta hedeflere ulaşmasına sahne olduğunu belirten Bahçeli, mezkur çatışmaların kontrolden çıkmasının, yaygınlık kazanmasının, hatta küreselleşmesinin, kaygı duyulan bir ihtimal haline geldiğini aktardı.

Bahçeli, şunları dile getirdi:

"Bu haksız ve hukuksuz savaşı başlatan bellidir. İsrail'in tahrikleriyle, diplomatik namusun göz ardı edilmesiyle, süregelen müzakerelerin tek taraflı askıya alınmasıyla komşu coğrafyalar silah ve çatışmaların tasallutu altına girmiştir. Bu savaşlar zinciri kırılmalı, bölgemizde barış dili hakim olmalıdır. Silahlar mutlaka susmalı ve ateşkes ilan edilmelidir. Şayet ABD-İsrail ile İran arasındaki karşılıklı hava saldırıları durmazsa, muhtemel kara harekatının neden olacağı kıvılcım, 3. Dünya Savaşı'nın taşlarını birer birer döşeyecektir. Bu felakettir. Bu dehşet dengesi son bulmalıdır. Yanlıştan dönmek bir erdemdir. Uluslararası hukukun şemsiyesi altında biraz canlılık emaresi gösteren Birleşmiş Milletler derhal devreye girmelidir. Çatışmaların Rusya Federasyonu'na, Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Avrupa ülkelerine çok boyutlu tesir etmesi halinde cehennemin kapıları beşeriyetin önüne açılacaktır. ABD Başkanı Trump, Kongre'den yetki almadan Venezuela'dan sonra başlattığı İran operasyonunun bedelini çok yönlü ödeme tehlikesiyle karşı karşıyadır."

Amerikan Anayasası'nın birinci maddesinin 8. bölümü kapsamında savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisinin sadece ve sadece Kongre'ye ait olduğunu belirten Bahçeli, "Kongresi'nden böylesi bir karar çıkmadığına göre, ABD'yi yöneten karanlık üst akıl kim veya kimlerdir? Siyonist lobi, dahası cani Netanyahu, ABD yönetimini kafa kola nasıl alabilmiştir? Baştan ayağa çelişkiyle bezenmiş bu rezalet tablo evlatlarını haksız ve hukuksuz bir savaşta kaybeden ABD halkına saygısızlık değil midir? ABD halkı bu savaştan ne kazanacaktır? Ne çıkarı olacaktır? Uzayan bir savaşta çok sayıda ölüm olması halinde bunun altından kim veya kimler nasıl kalkacaktır? 25 yıl boyunca devam eden Vietnam kabusu ne çabuk unutulmuştur?" diye konuştu.

"Türkiye olarak İran halkının her zaman yanındayız"

Bahçeli, kurallara dayalı uluslararası düzenin yıkım altında olduğunu, bu yıkımın bununla sınırlı kalmayacağını ve pek çok çatıyı da uçuracağını vurguladı.

Devlet Bahçeli, konuşmasını devam ettirdi:

"Türkiye olarak dost, kardeş ve komşu ülke İran halkının her zaman yanındayız. Barışı savunuyoruz, huzuru savunuyoruz, diplomatik görüşmeleri savunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı temasları da çok değerli ve yerinde buluyoruz. İran'ın dini liderine, ailesine, bunun yanında Savunma Bakanı'ndan Genelkurmay Başkanı'yla çok sayıda üst düzey devlet görevlisine yapılan suikastları bir kez daha kınıyoruz. İstihbarat operasyonlarıyla hazırlanan bu suikastların ahlaka, hukuka, insan haklarına temelden karşı olduğunu değerlendiriyoruz. Çevremizde bunlar olup bitiyorken, bizim içimizde barışmamız, eğer varsa kırgınlıkları gidermemiz, milli birliği tahkim ve takviye etmemiz binlerce yıllık devlet ve millet aklının muazzam bir iradesidir. Şu'cular, bu'cular rahatsızmış, onlar bunlar hoplayıp zıplıyormuş, hepsi fason iddia, hepsi fosilleşmiş söylemdir."

"Terörsüz Türkiye"nin, Türk milletinin yeni yüzyıla açılan huzur sancağı olduğunun altını çizen Bahçeli, "Bu sancak düşmeyecek, Türkiye bölünmeyecek, şu mübarek günlerin mehabet ve muhabbet iklimi Allah'ın izniyle kökleşip kalıcı nitelik kazanacaktır. Gündüz vaktinin korkak gecelere, nezih ve serazat bir kalbin zalim bedenlere acıdığını en iyi bilen, en iyi gören Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir." değerlendirmesinde bulundu.

Toprağına merhamet tohumu serpilmeyen ülkelerin nice fatihlerin matemi ve mezarı olduğunu belirten Bahçeli, merhameti, mertliği, mefkureyi ve melanet emellerden hesap sormasını bildiklerini kaydetti.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'ye sahip çıkacağını vurgulayan Bahçeli, "Biz bu ülke, bu vatan, bu bayrak uğruna, rahmetle ve hürmetle andığımız hilal kaşlı, kurt bakışlı binlerce şehit verdik. Şafağı ağarmayan nice zifiri karanlıkları yendik. Gideni gelmeyen, ağlayanı gülmeyen, feryadı dinmeyen, hüsranı bitmeyen, ancak imanlı mücadelesi de asla eksilmeyen zulmet dolu senelerde kendi yarasını iyileştiren bir aslan gibi doğrularak kükremesini bildik. Bu kükreyişin semeresi ve mecmuu olarak barış, huzur ve kardeşlikten başka herhangi bir alternatifimiz olmadığının da bilincindeyiz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inanç ve irfanla inşa edeceğinin altını çizen Bahçeli, şunları paylaştı:

"Endülüs'ü fetheden Tarık Bin Ziyad'ın dediği gibi, arkamızda düşman gibi deniz, önümüzde deniz gibi düşman olsa da geri dönmeyeceğiz, sabır ve sadakatle ömür verdiğimiz haklı mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan, bozkurdu çakala boğdurmak için fırsat kollayan ahmaklara, asalaklara, aşağıların da aşağısına yuvarlanmış arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki gök girsin kızıl çıksın. Hepsine birden de meydan okuyorum. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Zehir ve zillet saçanları anbean takip ediyoruz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle, Allah'ın inayetiyle, milletimizin metanetiyle bekliyoruz. Vizyonu yetmeyenlerin menzillerinin tükendiği yerde terk etmeleri, hızlı koşanların soluk almak için duraksamaları, hatta farklı etkilerin sonucu değişmeleri, dönüşmeleri, yılmaları, umutsuzluk ve yılgınlığa düşmeleri her zaman mümkündür ve beklenmelidir."

24 Ekim 2025'den bugüne 168 bin 91 program yapıldı

Devlet Bahçeli, partililere seslenerek, kafa karıştıran, akıl çelen, zihin bulandıran bozuk zihniyetlerin etki alanına girmeden hak bildikleri yolda arkalarına bakmadan hızlı adımlarla yürüyeceklerini belirtti.

"Memnuniyetle ifade ediyorum ki, bunu da göz kamaştıran şekilde yapıyorsunuz. 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleriyle 'Derdin Derdimizdir' sohbet toplantıları kapsamında hayranlık uyandıran çalışmalara imza attınız ve devam ediyorsunuz" diyen Bahçeli, 24 Ekim 2025'den bugüne 81 il, 963 ilçede tam 168 bin 91 program yapıldığını hatırlattı.

"Hepinize helal olsun, hepinizden Allah razı olsun, her birinizin tertemiz alnından öpmek de boynumun borcu olsun" ifadesini kullanan Bahçeli, "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleriyle "Derdin Derdimizdir" sohbet toplantılarının temin ve takibinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a, Başkanlık Divanı üyelerine, MYK-MDK üyelerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve tüm dava arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.