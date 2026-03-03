Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.03.2026 20:59

Burhanettin Duran: Türkiye, müzakereyi önceleyen yapıcı tutumunu güçlü bir iradeyle ortaya koymaktadır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, her şartta ve her zeminde barışın tarafı olmayı ilke edinerek diyalog ve müzakereyi önceleyen yapıcı tutumunu güçlü bir iradeyle ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran: Türkiye, müzakereyi önceleyen yapıcı tutumunu güçlü bir iradeyle ortaya koymaktadır

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış diplomasisinin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde sürmekte olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölgede ve dünyada kalıcı huzur, istikrar ve güven ortamının tesis edilmesi için gece gündüz çalıştığını belirten Duran, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, her şartta ve her zeminde barışın tarafı olmayı ilke edinerek diyalog ve müzakereyi önceleyen yapıcı tutumunu güçlü bir iradeyle ortaya koymaktadır. İnsanlığın ortak vicdanını merkeze alan diplomasi anlayışımızla, gerilimlerin azaltılması ve kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkın, hakikatin, nerede olursa olsun insanı yaşatmanın tarafındayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
Katar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı iddiasını yalanladı
21:42
ABD: Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için uçuşları hazırladık
21:40
İsrail, Lübnan'da Cemaat-i İslami partisinin Sayda kentindeki merkezine saldırı düzenledi
22:12
Bakan Fidan: İran'ın stratejisi son derece yanlış
21:25
Suriye, Türkiye yönüne hava koridorlarını yeniden açacağını duyurdu
21:15
Norveç'te "Epstein" komisyonu kurulacak
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ