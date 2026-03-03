Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 21:42

Katar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı iddiasını yalanladı

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari, ülkesinin ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığını yalanladı.

Katar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı iddiasını yalanladı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari, İsrail medyasının, Katar'ın İran'a yönelik saldırılara katıldığı yönündeki iddialarını sosyal medya platformundan paylaştığı mesajla tekzip etti.

Ensari, "Katar, İran'ı hedef alan kampanyanın bir parçası olmamıştır. Biz, kendimizi savunma hakkımızı kullanarak İran'ın ülkemize yönelik saldırılarını caydırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katarlı yetkili, uluslararası basın kuruluşlarına Katar'la ilgili haberler için ülkenin güvenilir kaynaklarını kullanma çağrısında bulundu.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üsleri ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söylemişti.

İsrail'in Kanal 12 ve Jerusalem Post adlı medya kuruluşları, Katar'ın İran'a yönelik saldırılara katıldığını iddia eden haberler yayımlamıştı.

ETİKETLER
Katar İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
ABD: Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için uçuşları hazırladık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
ABD: Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için uçuşları hazırladık
21:40
İsrail, Lübnan'da Cemaat-i İslami partisinin Sayda kentindeki merkezine saldırı düzenledi
22:12
Bakan Fidan: İran'ın stratejisi son derece yanlış
21:25
Suriye, Türkiye yönüne hava koridorlarını yeniden açacağını duyurdu
21:15
Norveç'te "Epstein" komisyonu kurulacak
21:12
Trump, İran'a saldırı için Kongre'den onay almaya ihtiyacı olmadığını savundu
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ