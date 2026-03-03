Katar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı iddiasını yalanladı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari, İsrail medyasının, Katar'ın İran'a yönelik saldırılara katıldığı yönündeki iddialarını sosyal medya platformundan paylaştığı mesajla tekzip etti.

Ensari, "Katar, İran'ı hedef alan kampanyanın bir parçası olmamıştır. Biz, kendimizi savunma hakkımızı kullanarak İran'ın ülkemize yönelik saldırılarını caydırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katarlı yetkili, uluslararası basın kuruluşlarına Katar'la ilgili haberler için ülkenin güvenilir kaynaklarını kullanma çağrısında bulundu.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üsleri ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söylemişti.

İsrail'in Kanal 12 ve Jerusalem Post adlı medya kuruluşları, Katar'ın İran'a yönelik saldırılara katıldığını iddia eden haberler yayımlamıştı.