Ankara
Dünya
AA 03.03.2026 22:57

Trump'tan "Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edeceğiz" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıkladı.

Trump'tan "Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edeceğiz" mesajı

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirten Trump, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.

Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'tan "İran" mesajı: Biz saldırmasak onlar saldıracaktı
Trump'tan "İran" mesajı: Biz saldırmasak onlar saldıracaktı

ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurgulayan Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.

