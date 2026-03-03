Dubai'deki ABD Konsolosluğu'na İHA saldırısı

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı düzenlendiği; yerleşkede yangın çıktığı ifade edildi.

#SONDAKİKA

Dubai’deki ABD Konsolosluğu insansız hava aracıyla vuruldu.



Patlama sonrası yerleşkede yangın çıktı.https://t.co/mmoYodw5I0 pic.twitter.com/Osn28M4ao2 — TRT HABER (@trthaber) March 3, 2026

ABD Konsolosluğu çevresinde çıkan küçük çaplı yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Söz konusu kamikaze İHA'nın menşeine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD-İsrail'in saldırıları sonrası İran başta Bahreyn, BAE ve Katar olmak üzere birçok Körfez ülkesindeki ABD hedeflerine yönelik misillemelerde bulunmuştu.