Dubai'deki ABD Konsolosluğu'na İHA saldırısı

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı düzenlendiği; yerleşkede yangın çıktığı ifade edildi.
Dubai'deki ABD Konsolosluğu insansız hava aracıyla vuruldu.
Patlama sonrası yerleşkede yangın çıktı.
ABD Konsolosluğu çevresinde çıkan küçük çaplı yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.
Söz konusu kamikaze İHA'nın menşeine ilişkin ise bilgi verilmedi.
ABD-İsrail'in saldırıları sonrası İran başta Bahreyn, BAE ve Katar olmak üzere birçok Körfez ülkesindeki ABD hedeflerine yönelik misillemelerde bulunmuştu.