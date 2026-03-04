Parçalı Bulutlu 5.5ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 09:12

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’da çok sayıda belde ve kente baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’daki kent ve beldelere baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’da çok sayıda belde ve kente baskın düzenledi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria’daki onlarca yerleşime girerek, bazı beldelerin girişlerini askeri kontrol noktaları ve toprak setlerle kapattı.

Baskınların Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil ve Beytüllahim, kuzeyinde ise Kalkilya, Selfit, Tulkerim, Tubas, Nablus, Cenin, Ramallah ve El-Bire kentlerindeki çok sayıda belde ve köyü kapsadığı kaydedildi.

Ordunun girdiği bölgelerde bazı evleri boşaltarak "askeri karargaha" dönüştürdüğü ifade edildi.

Filistinlilere ait evleri basan İsrail askerlerinin onlarca kişiyi gözaltına alarak sorguladığı aktarıldı ancak gözaltına alınanların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

