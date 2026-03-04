Parçalı Bulutlu 6.9ºC Ankara
AA 04.03.2026 10:24

FETÖ'nün kamu yapılanması soruşturmasında 3 gözaltı kararı

FETÖ'nün "kamu gizli yapılanması"na yönelik soruşturmada, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün kamu yapılanması soruşturmasında 3 gözaltı kararı
[Fotograf: AA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu gizli yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli 2'si ihraç ve 1'i halen görevde 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ
